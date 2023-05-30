П'ять найкращих фільмів із Дензелом Вашингтоном: за що його люблять фанати

UAportal підготував список п'яти найкращих фільмів для обов'язкового перегляду з Дензелом Вашингтоном у головній ролі.

Дензел Вашингтон – один із найулюбленіших акторів нашого часу, відомий своїми сильними виступами та здатністю зачаровувати глядачів. З його вражаючим послужним списком, що охоплює понад чотири десятиліття, буває важко зрозуміти, з чого почати, коли йдеться про перегляд його фільмів.

Тренувальний день

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Злочин, Драма, Трилер

Країна: США, Австралія

Тривалість: 2год 2хв

Рік: 2001

Продюсер: Джеффрі Сільвер

У цій похмурій кримінальній драмі Дензел Вашингтон грає Алонзо Харріса, корумпованого детектива поліції Лос-Анджелеса у боротьбі з наркотиками, який бере під своє крило новачка-поліцейського у виконанні Ітана Хоука. Протягом одного дня Харріс знайомить свого протеже з брудною підноготною міста, що призводить до небезпечної та смертельно небезпечної гри у кішки-мишки. Протягом дня молодий коп повинен вирішити, чи наслідувати його приклад Харріса чи протистояти йому і робити те, що правильно.

Великий урівнювач

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Екшн, Кримінал, Трилер

Країна: США

Тривалість: 2год 12хв

Рік: 2014

Продюсер: Тодд Блек

У цьому захоплюючому трилері Дензел Вашингтон грає Роберта Макколла, колишнього спецназівця, який виходить на пенсію, щоб допомогти молодій дівчині вирватися з лап жорстокої банди. У ході боротьби з безжальними злочинцями Макколлу доводиться зіткнутися з власним минулим і змиритися зі своїми вчинками. Завдяки вибуховим бойовим сценам та захоплюючому сюжету фільм "Великий вирівнювач" є обов'язковим для перегляду для шанувальників жанру.

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Диявол у деталях

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Кримінал, Драма, Трилер

Країна: США

Тривалість: 2год 8хв

Рік: 2021

Продюсер: Джон Лі Хенкок

У цьому напруженому кримінальному трилері Дензел Вашингтон грає Дека, пропаленого помічника шерифа, який поєднується з молодим детективом Рамі Малеком, щоб вистежити серійного вбивцю в Лос-Анджелесі. У міру того, як вони розслідують жахливі вбивства, Дек починає підозрювати, що вбивцею може бути хтось, кого він знав у минулому, що призводить до небезпечної гри в кішки-мишки. Завдяки сильним акторським роботам та закрученому сюжету, "Диявол у деталях" - захоплюючий і напружений фільм.

Некерований

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Екшн, Трилер

Країна: США

Тривалість: 1год 38хв

Рік: 2010

Продюсер: Тоні Скотт

У цьому адреналіновому трилері Дензел Вашингтон грає Френка Барнса, інженера зі стажем, який поєднується з молодим кондуктором Крісом Пайном, щоб зупинити потяг, що втікає, завантажений небезпечними хімікатами. Наперегонки з часом, щоб запобігти катастрофічній катастрофі, Барнс і Пайн повинні подолати низку перешкод і протистояти власним страхам. Завдяки захоплюючому сюжету та гострим моментам, "Некерований" – це хвилююче кіно від початку до кінця.

Книга Ілая

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: Екшн, Пригоди, Драма

Країна: США

Тривалість: 1год 58хв

Рік: 2010

Продюсер: Джоел Сільвер

У цьому постапокаліптичному бойовику Дензел Вашингтон грає Ілая, самотнього мандрівника у світі, спустошеному війною та екологічною катастрофою. Озброєний таємничою книгою, в якій зберігається ключ до виживання людства, Ілай має пройти небезпечну територію та відбитися від банд мародерів-падальників. У міру просування до мети поступово розкривається минуле Ілая, що призводить до шокуючої та незабутньої розв'язки.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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