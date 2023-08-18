Ці три знаки зодіаку вміють читати думки: від них не приховати нічого

Деякі люди дуже добре розпізнають наміри та настрій інших. Начебто вони мають шосте почуття, що дозволяє читати думки. За словами астрологів, Діви, Скорпіони та Риби бачать людей наскрізь.

Діва – знак зодіаку, наділений винятковою інтуїцією. Навіть несвідомо вона користується підказками свого внутрішнього голосу, який допомагає у будь-якій ситуації. Недарма кажуть, що Діви мають надздібності, в тому числі читання думок. Важко сказати, чи це шосте чуття або крайня обережність, аналіз та психологічні знання. Майже кожна людина під цим знаком зодіаку подібна до оракула.

Скорпіон чудово відчуває, коли від нього щось приховують, брешуть чи дурять. Перш ніж у когось виникнуть найменші підозри, уродженець знаку вже знає, що тут відбувається. Йому допомагає вроджена недовірливість та віддаленість від людей.

Риби постійно щось передчувають, але часто не показують, що вміють читати думки оточуючих. Інтуїція показує їм справжню природу цієї людини, а емпатія доповнює цю картину. Іноді їм навіть вдається пророкувати майбутні події. Однак через такі здібності уродженці знаку часто страждають самі. Риби мучаться від перепадів настрою і легко впадають у депресію, що псує стосунки з іншими.

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