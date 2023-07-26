Серпень залишить без грошей два знаки зодіаку: їм потрібно готуватися до проблем

Серпень буде вкрай важким місяцем для двох знаків зодіаку, які зіткнуться з низкою невдач. За словами астрологів, найбільше постраждає фінансова сфера.

Крім того, виникнуть проблеми зі здоров'ям – можливо, нагадають про себе старі хвороби або виснажлива спека позбавить сил. До неприємностей варто готуватися Козерогам та Ракам. Ось що на них чекає!

Козеріг

Серпень не буде надто добрим до Козерогів – цей місяць може виявитися навіть найважчим у році. Конфлікти з другою половинкою вплинуть на самопочуття уродженців знаку настільки, що ті втратять всю мотивацію. У результаті постраждає і робоча сфера. Козерогам загрожують проблеми з колегами та непроста розмова з керівництвом. Йдеться не лише про штраф – уродженцям знаку можуть урізати зарплату, а то й зовсім звільнити.

Рак

Раки у серпні 2023 року зіткнуться з фінансовими проблемами, які досягнуть кульмінації наприкінці місяця. Несподівані витрати та безліч обов'язків означатимуть, що на рахунку у банку залишиться небагато. Не балуйте себе надто сильно цього місяця. Шопінг із друзями, кіно та вечірка – це не ті ідеї, які принесуть вам користь. Принаймні не цього місяця. Уродженцям знаку потрібно переглянути свої витрати та відмовитися від спонтанних покупок.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.