Навіщо класти монету під килимок: народні вірування

Під час фінансових труднощів, які часто виникають у житті, гроші, здається, незрозумілим чином вислизають. Люди починають шукати рішення, як привернути фінансову удачу і процвітання.UAportal підготував цікавий ритуал, який використовують для залучення удачі – для цього потрібно покласти монету під килимок на порозі.

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Чому ж саме люди кладуть монету під килимок? Цей ритуал служить методом залучення грошової фортуни і процвітання, причому, якщо дотримуватися правильного дня тижня має велике значення. Вівторок, пов'язаний з потужною фінансовою енергією планети Марс, вважається найсприятливішим вибором.

Щоб правильно виконати цей ритуал, корисно почати з ретельного прибирання будинку, оскільки вважається, що в чистоті знаходяться гроші. Усунення безладу в передпокої має вирішальне значення перед початком ритуалу.

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Коли настає визначений вівторок і підготовка завершена, можна починати. Краще обрати монету з жовтим відтінком, хоча підійде монета будь–якого номіналу.

Міцно тримайте монету в лівій руці, піднісши її до губ, і тричі промовіть наступні слова: "Моя копійка гроші кличе, на порозі зустрічає. Заходьте в дім, маленькі і великі, є вам тут місце. Господиня фінанси вітає. Накопичуйте, примножуйте, сили набирайтеся. Моє слово непорушне. Як я скажу, так і буде".

Зберігайте непохитну віру в швидке фінансове процвітання вашого будинку і зосередьтеся на своєму бажанні. Проводити цей ритуал без твердої віри в успіх не рекомендується.

Пам'ятайте, що грошовий талісман повинен залишатися недоторканим для будь–кого, особливо для незнайомих людей. Під час прибирання його можна тимчасово піднімати, але повертати потрібно точно на початкове місце. Дотримуючись цих рекомендацій, ви можете запросити достаток і фінансову стабільність у своє життя.

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