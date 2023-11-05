Потрібні всього 7 хвилин часу: Клопотенко поділився рецептом спагеті з цукіні

Цукіні доволі низькокалорійний і низькокалорійний овоч, який є хорошим джерелом клітковини, вітамінів і мінералів. Кабачки восени – саме те, що треба для насичення організму корисними речовинами.

Кабачки є хорошим джерелом клітковини, яка необхідна для здоров'я травлення, також вони містять вітаміни А та C, магній, фосфор та кальцій.

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Відомий український кухар Євген Клопотенко порадив приготувати з цукіні спагеті. На цю страву, запевнив він, ви витратите всього 7 хвилин свого часу.

Продукти:

Цукіні – 300 г

Сік лимона – 2 ст. л

Оливкова олія – 1 ст. л

Кріп – пучок

Сіль та перець – за бажанням

Як приготувати спагеті з кабачків

Цукіні помийте та накришіть як моркву по-корейськи.

Розігрійте сковороду й додайте олію, викладіть цукіні. Посоліть та поперчіть за бажанням й обсмажте упродовж 3-4 хвилин.

Додайте до цукіні сік лимона і дрібно нарізаний кріп. Готово. Можна подавати до столу.

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