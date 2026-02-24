Може мати дуже сумні наслідки: якими продуктами категорично не можна годувати собак

Собаки обожнюють будь-яку їжу, яка потрапляє їм до рота — чи то спеціальні ласощі з органічного корму, чи випадковий шматочок, підібраний на вулиці. Саме через цю невгамовну цікавість господарі мають бути максимально пильними: деякі продукти, які здаються абсолютно безпечними для людини, можуть спричинити у собак серйозні захворювання або навіть призвести до летального результату.

Видання OBOZ.UA розповіло про найнебезпечніші продукти, яких собакам категорично не можна давати. Варені або смажені кістки — одна з найпоширеніших помилок. Під час термічної обробки кістки стають крихкими й ламкими, тому при розкушуванні вони розколюються на гострі уламки. Ці осколки можуть застрягти в горлі, спричинити задуху або пробити стінку шлунка чи кишечника. Серед можливих наслідків — пошкодження зубів, травми ротової порожнини, сильний запор, закупорка кишківника, розрив травного тракту та навіть перитоніт (запалення очеревини). Найнебезпечнішими вважаються кістки з курки-гриль або смаженої птиці.

Сире дріжджове тісто — ще одна смертельна пастка. Дріжджі, потрапляючи в теплий і вологий шлунок собаки, продовжують активно бродити та підніматися. Це може призвести до сильного здуття живота, розтягнення шлунка, гострого болю та навіть розриву стінок органу. Крім того, під час бродіння утворюється спирт, що викликає алкогольне отруєння — тремтіння, блювоту, порушення координації та навіть кому.

Бекон і жирна смажена свинина — класичний приклад продукту, який здається "ласим", але насправді дуже небезпечний. Високий вміст жиру та солі провокує гострий панкреатит — запалення підшлункової залози, яке супроводжується нестерпним болем, блювотою, діареєю та може призвести до летального результату навіть за кілька годин. Особливо вразливі до панкреатиту дрібні та середні породи, а також собаки з надмірною вагою.

Горіхи макадамії — один із найтоксичніших продуктів для собак. Навіть невелика кількість викликає отруєння, яке проявляється слабкістю, тремором, блювотою, підвищеною температурою та, що найхарактерніше, тимчасовою втратою здатності ходити. Симптоми з’являються вже через 12 годин після вживання і можуть тривати до двох діб. Токсична речовина досі не ідентифікована повністю, але навіть 2–3 горіхи можуть серйозно нашкодити собаці вагою до 10 кг.

Звичайний білий хліб, батон чи здоба — здається нешкідливим, але містить багато цукру, олії та дріжджів. Це пряма дорога до панкреатиту, особливо у собак, схильних до цього захворювання (наприклад, шнауцери). Крім того, дріжджі в хлібі можуть викликати здуття та бродіння в шлунку, як і сире тісто.

Якщо собака випадково з’їла щось із цього списку, негайно зверніться до ветеринарного лікаря — навіть якщо симптоми ще не проявилися. Чим раніше буде надано допомогу (промивання шлунка, сорбенти, крапельниці, знеболювальні), тим вищі шанси на повне одужання. У багатьох випадках кожна година має значення.

