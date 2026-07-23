Можуть серйозно зашкодити здоровʼю: які продукти категорично заборонено давати собакам

Домашні улюбленці часто не можуть втриматися від запаху їжі зі столу, а господарі нерідко пригощають їх шматочком ковбаси, сиру, фруктів чи навіть солодощів. Проте така "смакота" може серйозно нашкодити здоров'ю тварини, а деякі продукти становлять реальну загрозу для її життя.

Експерти Американського товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами (ASPCA) назвали продукти, які категорично не рекомендується давати собакам, котам та іншим домашнім улюбленцям.

Алкоголь і сире дріжджове тісто

Навіть незначна кількість алкоголю може викликати у тварини важке отруєння. Серед можливих симптомів — блювання, діарея, порушення координації рухів, проблеми з диханням, тремтіння, кома, а в окремих випадках — летальний наслідок.

Не менш небезпечним є й сире дріжджове тісто. Потрапивши до шлунка, воно продовжує бродити, збільшується в об'ємі та викликає сильне здуття. Крім того, у процесі бродіння утворюється алкоголь, який також токсичний для організму тварини.

Шоколад, кава та кофеїн

Шоколад, кава, енергетичні напої та інші продукти з кофеїном містять речовини, які організм собак і котів не здатний ефективно переробляти.

Після їх вживання у тварин можуть виникнути:

блювання;

діарея;

прискорене серцебиття;

тремор;

судоми.

Які овочі та фрукти можуть бути небезпечними

Не всі рослинні продукти, корисні для людини, підходять домашнім улюбленцям.

Зокрема:

виноград і родзинки можуть спричинити гостре ураження нирок у собак навіть у невеликих кількостях;

цибуля, часник і шніт-цибуля руйнують еритроцити та здатні викликати анемію, особливо у котів;

авокадо небезпечне насамперед для птахів, кроликів, коней, кіз та овець, оскільки може призвести до серцево-судинних порушень, набряків і навіть загибелі;

шкірка, насіння та листя цитрусових містять ефірні олії й кислоти, які подразнюють травну систему. Невелика кількість м'якоті зазвичай не становить небезпеки, однак зловживати такими фруктами не варто.

Молочні продукти, сире м'ясо та кістки

У дорослих собак і котів виробляється мало лактази — ферменту, що відповідає за перетравлення молочного цукру. Через це молоко та деякі молочні продукти можуть спричинити діарею, здуття живота й інші розлади травлення.

Також ветеринари не радять давати тваринам сире м'ясо та яйця. Вони можуть містити небезпечні бактерії, зокрема сальмонелу й кишкову паличку, а сирі яйця ще й погіршують засвоєння окремих вітамінів.

Не менш небезпечні й кістки. Вони можуть травмувати стравохід або кишківник, а також стати причиною кишкової непрохідності, яка часто потребує термінової операції.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Горіхи та жирні продукти

Особливу небезпеку для собак становлять горіхи макадамії. Вони можуть викликати слабкість, блювання, порушення координації рухів, підвищення температури тіла та тремор.

Інші види горіхів також небажані через високий вміст жирів, які можуть спровокувати розвиток панкреатиту. Кокос і кокосова олія менш токсичні, однак у великих кількостях також здатні викликати розлади травлення.

Солодощі та солоні продукти

Особливу загрозу для домашніх тварин становить ксиліт — популярний замінник цукру, який додають до жувальних гумок, цукерок, випічки та зубної пасти. Він може різко знизити рівень цукру в крові, спровокувати судоми, тяжке ураження печінки та інші небезпечні наслідки.

Шкідливим для тварин є й надлишок солі. Чипси, копченості, солоні снеки та інші подібні продукти можуть викликати сильну спрагу, блювання, діарею, тремор, судоми, а в тяжких випадках — призвести до загибелі улюбленця.

Нагадаємо, ми вже писали, як познайомити кота і собаку, щоб поладнали.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!