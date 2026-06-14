Який продукт категорично не можна давати собакам: він точно присутній на вашому столі

Багато власників собак вважають, що поділитися з улюбленцем шматочком власної їжі — це безпечна та навіть приємна "поблажка". Однак один із популярних видів м’яса може становити для тварини серйозну загрозу.

Хоча ковбасу часто подають на сніданок або готують на грилі під час барбекю, фахівці Pet MD застерігають: цей продукт містить інгредієнти, які можуть бути шкідливими або навіть токсичними для собак. Про це повідомляє Express.

Експерти наголошують: якщо ви інколи пригощали свого собаку ковбасою, варто переглянути цю звичку. За словами спеціалістів, більшість видів ковбас не підходять для тварин і не повинні використовуватися як ласощі.

Причина в тому, що ковбасні вироби зазвичай містять подрібнене м’ясо з високим вмістом жиру, значну кількість солі та різноманітні спеції. Серед них часто трапляється часник — інгредієнт, який є токсичним для собак, а також інші добавки, небезпечні для їхнього здоров’я.

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У порівнянні зі звичайним м’ясом, наприклад курятиною чи яловичиною без добавок, ковбаса містить значно більше жиру та натрію, що робить її вкрай небажаною частиною раціону тварини. Фахівці також застерігають, що надмірне споживання таких продуктів може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема панкреатит — болісне та потенційно небезпечне захворювання.

Окрему загрозу становлять приправи, які часто входять до складу ковбас: цибуля, часник та інші гострі добавки категорично не рекомендуються для собак. Якщо ж тварина випадково з’їла велику кількість ковбаси і після цього почувається погано, експерти радять негайно звернутися до ветеринара.

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