Як заварювати каву у пуровері та чому такий напій буде кориснішим

Пуровер – це один з методів заварювання фільтр-кави, що гарантує високий рівень контролю за міцністю напою. Завдяки конусоподібній воронці, призначеній для утримання паперового фільтра та кавової гущі, гаряча вода повільно просочується крізь каву та поступово стікає у ємність під воронкою.

В Україні термін "пуровер" може вказувати як на метод заварювання, так і на саму каву, приготовану цим методом, або на пристрій-воронку, пишуть на сайті klopotenko.

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Для приготування кави методом пуровер вам знадобиться наступне обладнання:

Воронка пуровера (керамічна або скляна). Паперовий фільтр або багаторазовий металевий фільтр. Свіжозмелена кава. Пуровер-чайник з тонким гострим носиком. Термозберігаюча ємність для кави або графін. Таймер.

Воронка пуровера зазвичай має конусоподібну форму, а на дні розміщені отвори, через які заварена кава стікає у термозберігаючий графін або горнятко. Однією з популярних моделей воронок є Hario v60. Паперовий фільтр слід викладати всередину воронки, щоб уникнути потрапляння кавової гущі у напій. Існують також багаторазові металеві фільтри, які є екологічнішими, але вимагають уваги при обслуговуванні.

Для успішного заварювання кави пуровером слід:

Змочити паперовий фільтр та помістити його у воронку. Нагріти воду до температури 93-96 градусів Цельсія. Змелити кавові зерна до середньо-грубого помелу та заповнити фільтр на 2/3 обсягу. Залити каву водою так, щоб зволожити гущу, та почекати 30-45 секунд. Поступово доливати воду, обертаючи воронку, доки кава повністю не завариться та не стече у термозберігаючий графін або горнятко.

Метод пуровер, використовуючи паперовий фільтр, сприяє затримці потенційно шкідливих речовин та робить каву більш здоровою порівняно з іншими методами, які можуть містити вищий рівень цих речовин.

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