Гарбузове лате як у Starbucks: готуємо за рецептом Клопотенка

Гарбузове лате стало справжнім хітом у кав'ярнях Starbucks. Легендарний напій особливо актуальний в осінню пору року.

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Якщо ви хочете спробувати ці ласощі, можете запросто спробувати приготувати їх самі. У цьому вам допоможе простий рецепт від Євгена Клопотенка.

Як повідомив відомий кухар, цей рецепт складається з двох частин: спершу готується простий гарбузовий сироп, а потім вже лате на його основі.

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Гарбузове лате від Клопотенка

Для сиропу вам знадобиться:

150 г запеченого гарбуза

6 ст. л цукру

150 мл води

1 ч. л. кориці

3 шт. гвоздики

¼ ч. л. меленого імбиру

½ ч. л. меленого мускатного горіха

Для лате

250 мл цільного молока

30 мл еспресо

2 ст. л. домашнього гарбузового сиропу

збиті вершки (за бажанням)

Як готувати сироп

200 грамів гарбуза очистьте від шкірки, наріжте шматочками та викладіть на застелене пергаментом деко. Запікайте 30 хв при температурі 180 градусів. Потім перебийте блендером у пюре.

У каструлі змішайте 150 мл води, 6 ст. л цукру та доведіть до кипіння. Коли цукор розчиниться, додайте корицю, гвоздику, мелений імбир та мускатний горіх. Потім влийте гарбузове пюре. Перемішайте і варіть 20 хв.

Потім зніміть сироп з вогню та процідіть. Готовий сироп, коли захолоне, можна зберігати у холодильнику упродовж тижня.

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Для лате потрібно заварити еспресо, а потім нагріти та спінити 250 мл молока.

У чашку чи склянку з товстими стінками налийте 2 ст. л гарбузового сиропу, зверху додайте 30 мл гарячого еспресо, перемішайте. Уже потім наповніть чашку підігрітим спіненим молоком. Якщо хочете, можете зверху додати вершки з балончика та посипати улюбленими спеціями.

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